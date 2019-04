Mladé Američany už sex neláká: Lidí žijících v celibátu výrazně přibývá

Téměř jeden ze čtyř dospělých Američanů neměl za uplynulý rok žádný intimní poměr. Vyplývá to z průzkumu, o němž na svých internetových stránkách informuje The Washington Post. Podíl lidí, kteří žijí bez sexu, se tak dostal na rekordní úroveň. Příčinou tohoto trendu je stárnutí populace, nástup nových možností zábavy i to, že přibývá lidí, kteří nežijí se stálým partnerem.