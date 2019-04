Japonci přestávají provozovat sex. Již skoro polovina populace žije bez něj

Sociologové v rámci této studie zkoumali 3000 osob ve věku 16–49 let. Z odpovědí vyplynulo, že 47,2 procenta sezdaných mužů a žen žije v manželství zcela bez sexu, což je oproti předchozí anketě z roku 2014 nárůst o 2,6 procenta. Nárůst je vidět zejména při srovnání s rokem 2004, kdy tato studie vznikla poprvé: tehdy takových Japonců bylo „jen“ 31,9 procenta. Jako „manželství bez sexu“ se označuje vztah lidí, kteří neměli sexuální kontakt za celý uplynulý měsíc a současně ani neočekávají, že by se to v dalších měsících mělo změnit.

Příliš unavení na sex

„Tendence života ve svazku bez sexuálního styku se stále zvětšuje,“ uvedl ředitel výše zmíněné asociace Kunio Kitamura pro japonská média. Nejvíce takových párů bylo mezi čtyřicátníky, zejména u skupiny nad 45 let, kdy jsou na člověka kladeny největší požadavky jak v profesionálním, tak rodičovském životě. Podle japonských sociologů může být absence sexu projevem toho, že lidé už nemají čas na intimitu.