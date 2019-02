Kosmodromem, odkud chce Musk posílat rakety na Mars, má vést Trumpova zeď

Demokraté i republikáni, kteří pracují na otázce bezpečnosti na hranicích, uvádějí, že se v tomto sporu blíží k dohodě. Řešení bude zřejmě založené na nějaké formě bariér vedoucí podél mexické hranice; přesné podmínky této dohody ještě nejsou sjednané, ale měly by být známé do 15. února.

Společnost SpaceX se ke komplikaci zatím otevřeně nevyjádřila. Podle demokratického poslance Filemona Vely zvoleného za okrsek, kde kosmické zařízení vzniká, ale vedení firmy rozhodně radost nemá. Pro Bloomberg se vyjádřil takto: „Snaží se to řešit spíše v zákulisí a nepřitahovat na sebe pozornost. Nechtějí urazit ministerstvo vnitřní bezpečnosti.“

Mluvčí SpaceX James Gleeson uvedl, že společnost kvůli svému pozemku nelobovala a ani nikoho nevyzvala, aby to dělal za ni. Současně odmítl komentovat, jak by plot nebo zeď ovlivnily provoz zařízení.

Uvedl jen, že „ministerstvo vnitřní bezpečnosti si před nedávnem vyžádalo souhlas SpaceX, aby získalo přístup k našemu pozemku na náš jihotexaský kosmodrom, aby tam provedlo průzkum. V současné době SpaceX vyhodnocuje tuto žádost a komunikuje s ministerstvem, aby lépe pochopilo jeho plán.“

Základna pro kosmické lety je nutná

Společnost SpaceX oznámila plány na vznik texaského kosmodromu před dvěma lety. Tehdy očekávala, že chudé oblasti v údolí Rio Grande přinese přibližně pět stovek kvalifikovaných pracovních míst. Kongresman Vela se obává, že stavba zdi, která by rozdělila startovní plochu na dvě poloviny, by mohla tento záměr ohrozit. „Je to reálný problém, celé to vůbec nedává smysl,“ komentoval plány ministerstva.