SpaceX poprvé otestovala motor pro kosmickou loď Starship. Zamířit má až k Marsu

Video of BFR | Earth to Earth

Raketa BFR, která by mimo jiné měla vynést do vesmíru i turisty, má být vysoká asi 106 metrů. Řadu detailů o ní prozradila nedávno prezidentka SpaceX Gwynne Shotwellová na pařížské konferenci World Satellite Business Week. Raketa podle ní bude velmi flexibilní a díky tomu umožní lidem pracovat ve vesmíru a vynést tam technologie, které se doposud do kosmu dostat nemohly. Průměr nákladového prostoru bude 8,5 metru, takže raketa bude například moci zachytit satelit a provést jeho servis.

Loď má být dostupná ve třech variantách:

Pilotovaná loď (BFR spaceship), která bude dopravovat lidi do vesmíru. Tanker (BFR tanker), který dopraví na oběžnou dráhu zásoby paliva pro dálkové lety na Měsíc či Mars. Bezpilotní loď (BFR satellite delivery spacecraft), v podstatě nákladní loď, která bude disponovat velkými dveřmi pro vypuštění nákladu na oběžné dráze.

„Turismus je nevyhnutelý, ale je potřeba se neunáhlit. Nejdříve poletí zkušební piloti, rodiny až potom,“ komentovala budoucí lety platících zákazníků Shotwellová.