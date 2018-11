Hawkingovo kolečkové křeslo koupil zájemce v dražbě za 8,8 milionu korun

Peníze utržené z prodeje Hawkingova kolečkového křesla z 80. let poputují na konto jeho nadace a na výzkum neurodegenerativních onemocnění. Původně se odhadovalo, že cena křesla by mohla vystoupat na 15 tisíc liber (446 tisíc korun).

Jde o jednu z pěti známých kopií tohoto kosmologického pojednání, které se před dvěma lety stalo hitem internetu – tehdy univerzita dizertaci zveřejnila v on-line archivu závěrečných prací, což k jejímu stažení využily miliony lidí.

Hawkingovi byla ve věku 22 let diagnostikována amyotrofická laterální skleróza, kvůli níž byl několik desítek let téměř zcela ochrnutý. Prvotní prognózy mu dávaly jen několik let života, ale nakonec zemřel letos ve věku 76 let.

Hawking dal světu novou fyziku