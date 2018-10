Děti by neměly trávit před obrazovkou víc než dvě hodiny. Správné zásady dodržuje jedno ze dvaceti

Vědci to konstatovali poté, co na dvaceti místech v USA studovali 4520 amerických dětí ve věku mezi osmi a jedenácti lety. Co se týká čistě duševních výkonů, bylo omezení času před obrazovkou společně s dostatkem spánku jednoznačně nejsilnějším faktorem, který přispívá k lepším duševním výkonům. Tělesná aktivita zase výrazně přispívá k tělesnému zdraví.

„Běžné chování a dodržování každodenních aktivit přispívají k vývoji mozku a kognitivních schopností u dětí. Ovlivňují je také tělesná aktivita, spánek a sedavý způsob života,“ uvedl jeden z autorů práce, Jeremy Walsh. „Důkazy ukazují, že dobrý spánek a fyzická aktivita jsou spojené s lepšími studijními výkony, fyzická aktivita je navíc spojená s lepším reakčním časem, lepší pamětí i pozorností,“ uvádí Walsh.

Jaký vliv má sedavé chování zatím není úplně jasné, ale vypadá to, že mezi různými druhy jsou značné rozdíly – zjednodušeně řečeno, je zřejmě velký rozdíl mezi tím, když si dítě čte knihu, hraje si se stavebnicí, nebo jen pasivně sleduje video na mobilním telefonu. To nebylo tématem studie, ale podle Walshe je to natolik důležité, že právě tímto směrem by nyní rád obrátil svůj další výzkum.

Jak děti, tak jejich rodiče odpovídali v aktuálním výzkumu na dotazníkové otázky, a pak museli absolvovat test. Ten posuzoval jejich schopnosti – jazykové, paměťové a další související s intelektuálními rysy. Autoři vzali v úvahu spoustu nejrůznějších faktorů – od příjmu rodičů, přes vzdělání dětí i rodičů, až po zdravotní stav dětí nebo jejich kondici a BMI.