Před 10 lety poslala firma SpaceX do vesmíru družici. Začala tím Muskova kosmická odysea

Firmu založil v roce 2002 Američan Elon Musk (47) a stal se jejím ředitelem i šéfkonstruktérem. SpaceX je jednou ze dvou amerických soukromých společností, které úřadu NASA pomáhají se zásobováním Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). V roce 2012 SpaceX vypustila do vesmíru modul Dragon, který se tři dny nato spojil s ISS jako první komerční modul a první americké plavidlo u ISS od vyřazení raketoplánů ze služby v roce 2011. SpaceX do vesmíru vypustila také například komunikační satelity.

Zásadní význam této společnosti spočívá v tom, že jako první dokázala konkurovat státním a nadnárodním kosmickým agenturám. A to jak kvalitou, tak především cenou.

Nejdůležitější momenty v dějinách SpaceX:

Září 2008: První let do vesmíru

Začátky Falconu 1 byly velmi nenápadné. První let trval jen minutu a další dva také nedopadly nejlíp. Teprve čtvrtý pokus dostat se na hranici vesmíru byl úspěšný. Falcon 1 se dostal do kosmu jako první soukromá raketa s palivem na tekutý pohon.

Prosinec 2010: Návrat Dragonu

Roku 2010 společnost SpaceX poprvé poslala do kosmu kapsli Dragon schopnou nést na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) náklad nebo posádku. Letěla tam na palubě rakety Falcon 9, což je mladší a silnější sourozenec Falconu 1. Už jen to se dá považovat za úspěch, ale ještě větší událostí bylo, když se tato kapsle dokázala vrátit zpět. To bylo také poprvé, kdy se to nějaké soukromé společnosti podařilo.

Květen 2012: Dragon u ISS

A další poprvé: Asi rok a půl poté, co Dragon přistál nedaleko mexického pobřeží, byl vyslán na ISS. Odstartoval 22. května, několik dní manévroval a posílal na Zemi data a pak byl robotickou paží přitažen ke stanici.