Mikroplasty se světem šíří i ve vnitřnostech komárů, varuje výzkum

Larvy komárů, které vyrůstají ve vodě kontaminované plastem, tyto umělé hmoty nashromažďují ve svých tělech. A část těchto látek tam zůstane i po přeměně, když se komár změní z larvy v dospělce.

Podle nové studie to může ještě více zhoršit kontaminaci životního prostředí plasty – tím, že když pak komára na souši něco sežere, dostanou se plasty do těla tomuto tvorovi. Je to závažný problém, protože touto cestou se plasty mohou dostat na místa a ke zvířatům, kde by se jinak neobjevily.

Plastové částice i mikročástice se dostávají do přírody ve stále větším množství společně s tím, jak roste použití plastů. Nejvíce se dostávají do vody, ať už mořské nebo sladké. Tam je konzumují ryby, ptáci a další zvířata, která si plast mohou splést s něčím poživatelným. Velmi často se plast dostane například do vnitřností želv, jimž pak hrozí smrt.