Vědci předvídají superničivý hurikán šesté kategorie. Mohl by zasáhnout nepřipravená města v Perském zálivu

Až doposud nebylo potřeba, aby nějaká kategorie 6 vůbec existovala, do současnosti totiž taková bouře nemohla vzniknout. Pro představu, vítr v ní by dosahoval dlouhodobě rychlosti kolem 350 kilometrů za hodinu.

V poslední době se ale objevují hurikány a další tropické bouře, které už řadou vlastností do potenciální kategorie 6 spadají. Jednalo se o tajfuny (zejména Haiyan, Meranti a Tip), jejichž rychlosti překračovaly 300 kilometrů za hodinu. Hurikán kategorie 6 ale zatím nevznikl – i když při hurikánu Irma se o něm často mluvilo; dělali to však zejména politici, když chtěli zveličit škody, které bouře způsobila.

V současné době se ale podmínky na Zemi mění – a to tak, že by podle odborníků na hurikány mohly takové bouře vzniknout. Co je hlavní příčinou? V současnosti je v atmosféře asi o 5–8 procent vodní páry více než před jednou generací. Navíc se otepluje mořská voda, což je další podmínka pro vznik silných hurikánů. Dohromady to zvyšuje pravděpodobnost pro vznik superbouře, jakou ještě lidstvo nezažilo a na jakou není zatím připravené.

Co by, kdyby

Podle výzkumu těchto vědců je téměř jisté, že takový ničivý hurikán zasáhne Perský záliv, tedy oblast, kde se tropické cyklony v dějinách zatím neobjevily. Za nejrizikovější místa pro vznik superbouře považují také Cairns v Austrálii a Tampu na Floridě. Všude tam se spolu se změnami klimatu zvyšuje pravděpodobnost takových bouří čtrnáctinásobně.

Podle vědců není na něco takového žádné světové město připravené, neexistují vlastně ani žádné důkladné studie, které by odhadovaly, co by se stalo. V jednom rozhovoru pro média uvedl Kerry Emanuel: „Hurikán by přinesl pět metrů vody, což by způsobilo, že většina Tampy by se ocitla pod hladinou. Tampa potřebuje dobrý evakuační plán, nevím, jestli jsou si vědomí rizik, jimž opravdu budou čelit.“

Ještě horší by byla situace v Perském zálivu, kde nikdo nemá s bouří podobnou hurikánu žádné zkušenosti. Přitom ve městech jako je Dubaj žijí miliony lidí v těsné blízkosti moře – aniž by pro případ tropické bouře existovalo jakékoliv opatření. „Dubaj je město, které se v posledních letech rychle rozrostlo; lidé, kteří tady staví, jsou zcela neinformovaní, že by toto město mohlo čelit vážnému hurikánu,“ varuje Emanuel. „Mohli by uvažovat o tom, že budou stavět výš, nebo že postaví ochrannou zeď u moře, jen pro jistotu.“