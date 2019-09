Elektronické cigarety mohou poškozovat imunitní systém, varuje výzkum

Vapování oslabuje imunitní systém. Minimálně v laboratořích

Následná analýza prokázala, že právě inhalovaný koncentrát byl pro buňky mnohem škodlivější než jen pouhá tekutá náplň – a také to, že se dopady na makrofágy zhoršovaly s tím, jak se zvyšovalo množství této látky.

Když se do koncentrátu použila směs s nikotinem (roztoky pro elektronické cigarety se prodávají i bez nikotinu), efekt byl ještě silnější. Klesala schopnost makrofágů obalovat cizorodé látky, umíraly více buňky a docházelo k více zánětům.

Podle vědců to znamená jediné: Je-li imunitní systém vystaven vapování, výrazně klesá jeho schopnost reagovat na hrozby. Platí to přinejmenším v laboratorních podmínkách – zda je to platné i v lidském těle „v normálním provozu“, zatím není jisté, ale měly by to prokázat další experimenty a studie.