Našli jsme zdroj záhadných neutrin, oznámili vědci. Je jím extrémně silný blazar

Nyní astrofyzici ve dvou vědeckých studiích popsali, že zdrojem neutrin je kosmický objekt, který leží asi čtyři miliardy světelných let od Země. Jedná se o takzvaný blazar , extrémně energeticky intenzivní galaxii TXS 0506+056, která má ve svém srdci supermasivní černou díru.

Na konci září 2017 se specializované observatoři IceCube, která se nachází na Antarktidě, podařilo neutrino zachytit. Protože je vybavená výstražným systémem pro tuto situaci, poslala jen 43 sekund poté, co ho zachytila, bleskovou informaci další dvacítce observatoří. Ty okamžitě zareagovaly a zaměřily se na zdroj neutrina. Jejich společná práce prokázala, že zdrojem je výše zmíněný blazar.

Tento objekt je náhodou namířený směrem k Zemi – respektive k ní neutrina vystřeluje. Když teď vědci věděli, po čem pátrají, prošli si archivy projektu IceCube z let 2014 a 2015. Ta jim pomohla potvrdit, že neutrino pozorované roku 2017 téměř s jistotou pochází právě z tohoto blazaru.

Blazarů se nenajíme, ale…

Tento objev je pro vědce nesmírně důležitý, bylo to jasně patrné z jejich nadšení, když oznamovali výsledky výzkumu. Až doposud lidstvo znalo jen dva zdroje neutrin – jednou to bylo naše vlastní Slunce, podruhé nedaleká supernova – vždy šlo ale o nízkoenergetické částice. Že by zdrojem vysoceenergetických neutrin mohly být blazary, už vědci nějakou dobu předpokládali, chyběl jim ale důkaz.