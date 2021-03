Oční kapky a čočky nové generace pomohou miliardám lidí. Pracují na nich vědci z Heyrovského ústavu

Kromě vývoje účinnějších kapek do očí pracují v Heyrovského ústavu také na konstrukci tzv. biomimetického čipu. „Biomimetický čip simuluje úzce vymezenou oblast lidského těla, v našem případě oko,“ vysvětluje Cwiklik. „Je nemožné zkoumat účinky látek na živých očích. Proto jsme vytvořili prototyp, který by měl funkci horní vrstvy oka simulovat a to včetně milisekundových mrknutí každých 15 až 20 sekund. Po každém mrknutí totiž oční víčko vyprodukuje novou ochrannou vrstvu,“ dodává. Právě na pokračování ve vývoji prototypu organického čipu obdrží letos v prosinci Lukasz Cwiklik prestižní grant Neuron Impuls v oblasti chemie. „Do roka chceme mít funkční čip. Díky takovému čipu budeme moci zkoumat funkci slzného filmu mnohem důkladněji a především prakticky, nejen skrze počítačové simulace,“ upozorňuje vědec.

Dlouhodobějším cílem je pak vyvinout kontaktní čočky, které by samy uvolňovaly hojivé a uklidňující látky do očí podle toho, jak je potřeba. „V tomto ohledu pokukujeme po společnosti Google. Ta již pracuje na čočkách, které by samy měřily obsah cukru v organismu a upozornily, když je zvýšený. My však chceme jít ještě dál a trochu odlišnou cestou,“ uzavírá Lukasz Cwiklik.