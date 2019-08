Domestikace 2.0: Podle nové studie si lidé podruhé domestikují vlky

Největší problém to znamená pro různé pokusy o reintrodukci vlků do jejich přirozeného prostředí – ta může narazit na to, že se do toho vlkům prostě nebude chtít; budou vědět, že získávat potravu ze skládek nebo ohrad je prostě mnohem snazší než lovit králíky.

V závěru práce se autoři ptají, zda vlastně netvoříme podruhé psa – je podle nich možné, že lidmi způsobované změny promění vlky geneticky tak, že se bude jinými formami opakovat domestikace, která proběhla před desítkami tisíc let.