Před 90 lety zemřel Jan Kašpar. Otec českého létání nejspíš spáchal sebevraždu

Kašpar se narodil se 20. května 1883 v Pardubicích v rodině hoteliéra Františka Kašpara, majitele proslulého hotelu Veselka. Po studiích na pardubické reálce odešel do Prahy na Vysoké učení technické, kde získal titul inženýr. Zajímal se o automobily a tento zájem jej v roce 1907 přivedl do Německa, kde v Mohuči absolvoval automobilový kurz.

O rok později se stal správcem autoparku ve vestfálské Alteně u firmy Basse a Selve. Do Čech se vrátil v lednu 1909 a v březnu nastoupil do mladoboleslavské automobilky Laurin a Klement. Zde pracoval i jeho bratranec Eugen Čihák, s nímž již v červenci 1909 firmu opustil a vrátil se do Pardubic. S místními truhláři pak začali připravovat první aviatické pokusy. Kašpar se pokoušel o vlastní konstrukci draka a motoru, ale nakonec zakoupil jednoplošník Louise Blériota.

Otec letectví nezískal pilotní průkaz

Po prvním letu v dubnu 1910 podnikal další vzlety v českých zemích. Slavný let Pardubice – Velká Chuchle uskutečnil 13. května 1911: vzdálenost 121 km překonal za 92 minut ve výšce asi 800 metrů. Dalším jeho slavným letem se stal první dálkový přelet s cestujícím v Čechách na trase Mělník–Chuchle, kterou zdolal za 41 minut a 55 sekund. Jeho pasažérem byl redaktor listu Národní politika Jaroslav Kalva.