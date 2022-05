Gazdík představil v Bílině podporu pro znevýhodněné školy. Žáky ve městě hlídá bezpečnostní agentura

Peníze z projektu by mohly školy, jako je ta Za Chlumem, využít na zaplacení sociálních a speciálních pedagogů, školních pomůcek nebo stravy pro žáky. „Pomohly by banality, jako jsou svačiny a obědy zdarma v přípravném ročníku, které by měly motivovat rodiče, aby posílali děti do školy,“ uvedl ministr. Základní školu v Bílině totiž trápí mimo jiné i skryté záškoláctví.

Bílinská škola se v posledních letech potýká zejména v šestých a sedmých ročnících s nezvladatelnými dětmi. Podle starostky Zuzany Schwarz Bařtipánové (ANO) by měly mít školy větší pravomoce, protože o umístění dětí do speciálních škol mohou rozhodnout pouze jejich zákonní zástupci.

Bařtipánová řekla, že jde o součást inkluzivního vzdělávání, kdy má právo do běžné školy docházet každé dítě. Rodiče přitom o své potomky nejeví zájem, a tak s dětmi s poruchami učení nebo s psychiatrickými poruchami nejdou ani za odborníkem, přestože by měli. Školu tak například trápí, že žáci poškozují školní majetek, slovně napadají spolužáky i učitele, kouří na toaletách a nedokážou se přizpůsobit režimu školy.