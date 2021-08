Obchvat Lubence rozšířil D6. Dálnice ale stále není kompletní, někde zůstávají nebezpečné úseky

Část dálnice u Olšových Vrat postaví ŘSD jako jednu z posledních

Místní spolek proto zaslal otevřený dopis ŘSD, aby došlo k úpravě provozu. „Jako obyvatelé Olšových Vrat a okolních obcí tady jezdíme každodenně, takže nás se to bytostně dotýká. Například před několika lety tam na úseku serpentinu zemřel náš soused,“ uvedla jednatelka Spolku přátel Olšových Vrat Pavlína Maříková.Ředitelství zatím nechalo postavit výstražné značky, které upozorňují na nebezpečí smyku. Do budoucna plánuje další zabezpečení silnice. „Dalším významným prvkem je pokládka mikrokoberce v celém úseku,“ uvedl Hnízdil. Nový povrch by měl pomoct větší přilnavosti. Přimět řidiče ke snížení rychlosti by mělo i proměnné značení a úsekové měření.

Původně měla být dálnice D6 hotová už v roce 2010. Termín se ale neustále posouvá, aktuálně jím je rok 2027. Prioritní byly od začátku úseky, kde silnice prochází zastavěným územím, třeba Řevničov nebo Lubenec. Úsek u Olšových Vrat na karlovarské výpadovce má naopak přijít na řadu jako jeden z posledních.

„Zatím předpoklad bylo zahájení někdy v roce 2024 a realizace do roku 2026. Samozřejmě se pokusíme to maximálně urychlit a bude to záviset na všech těch procesech, jako je vyvlastnění, majetkoprávní příprava nebo získání všech správních rozhodnutí,“ uzavřel generální ředitel ŘSD Radek Mátl.