Ruští poslanci chtějí zakázat používání anglických slov ve veřejném prostoru

Moscow Residences, River Park Towers nebo High Live. Tak se teď v ruské metropoli jmenují některé bytové komplexy. Pokud projde novela zákona o ruském jazyce, budou se muset upravit i tyto názvy.

„Vždy by tam měl být ruský překlad, a to hned vedle. Aby člověk, který neovládá cizí jazyk, ihned pochopil, o co jde,“ vysvětluje profesor z Institutu ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě Andrej Ščerbakov.

Ten vyučuje ruský jazyk na vysokých školách v Krasnojarsku a v Moskvě od konce 90. let. Podle něj by politici při tvorbě podobných zákonů měli respektovat názor odborné veřejnosti. „Bezpodmínečně je to potřeba. Jakákoli otázka týkající se jazyka je velmi aktuální věc, o které je potřeba vést širokou diskusi,“ myslí si Ščerbakov.