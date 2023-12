Trump podle soudů nemá zpětně imunitu na to, co dělal, když byl prezident

„Ať má úřadující prezident jakoukoli imunitu, mají Spojené státy vždy jen jednu hlavu exekutivy. Tato funkce nezajišťuje doživotní ochranu před vězením,“ uvedla Chutkanová v rozsudku. Odmítla zároveň, že by obvinění porušovala Trumpovu svobodu projevu.

V pátek rozhodoval federální odvolací soud ještě v podobném případu, kdy se Trumpovi obhájci snažili zastavit občanskoprávní spory, v nichž je exprezident rovněž žalován za podíl na násilnostech v sídle Kongresu 6. ledna 2021. Trojice soudců však i v tomto případě odmítla, že by někdejší hlava Spojených států nemohla být souzena za to, co dělala v době, kdy byla ve funkci. Podle soudu se na něj imunita zpětně nevztahuje.

Agentura Reuters uvedla, že rozhodnutí Chutkanové přiblížilo možnost, že se Trump bude ze svých činů muset zodpovídat před porotou. Soud by měl začít v březnu, exprezident se ale může odvolat a není vyloučené, že případ skončí u Nejvyššího soudu.