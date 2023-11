Mezi rukojmími v Pásmu Gazy byl i čtyřletý Ariel a desetiměsíční Kfir. Podle Hamásu zemřeli při ostřelování

„Je to jako Schindlerův seznam. Čekáme na to, abychom zjistili, kdo přežije a kdo ne. A bohužel mluvíme o mé sestřenici Širi a jejích dvou dětech. Arielovi jsou pouze čtyři roky a Kfirovi deset a půl měsíce. Strávil téměř patnáct procent svého života v zajetí,“ uvedl bratranec Širi Josi Shnaider.

„Bylo to bolestné setkání a ještě bolestnější v jeho vývoji. Média zveřejnila tyto strašné nepotvrzené zprávy a nevím, jestli je to pravda nebo ne. Je to součástí brutální psychologické války, kterou vedou naši nepřátelé,“ uvedl Gantz.

Jde o ostrý kontrast mezi radostí veřejnosti z propouštění i příbuzných těch, kteří se po víc než padesáti dnech dostali domů. I ti ale stále připomínají úděl těch méně šťastných.

„Byl jsem nadšený, když jsem ho spatřil. Jsme šťastní, ale stále myslíme na ostatní stále držené v Gaze,“ uvedl blízký propuštěného Amita Shaniho Omer Bakhar.

Izraelská média už přinesla zprávy, že se Jeruzalém snaží kromě propuštění nových rukojmí zprostředkovat i vydání těl těchto obětí. Oficiálně zatím smrt trojice nepotvrdil. Z 31 odvlečených dětí tak Izrael stále hlásí devět v rukou teroristů, včetně Ariela a Kfira.

Borek: Další krátké prodloužení příměří je možné

„Hamás publikoval propagandistické video, v rámci psychologického teroru vůči Izraelcům, na kterém má mluvit Jarden, tedy manžel paní Bibasové s tím, že on byl držen separátně, takže to vypadá, že on by mohl žít. Zatímco ta tři těla by možná mohla být zbylá část rodiny, která v takovém případě prožila naprosto tragický osud,“ uvedl blízkovýchodní zpravodaj ČT24 David Borek, který však upozornil, že jde o neověřené jednostranné informace z Hamásu.