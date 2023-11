Rumuni těží z krachu obilné dohody. Přístav Konstanca zažívá nebývalý rozmach

Doprava přes rumunský přístav narostla oproti loňsku skoro o pětinu. Hlavně proto, že se Konstanca kvůli ruské blokádě Černého moře stala hlavní cestou pro vývoz ukrajinského zboží. Ukrajinské obilí teď tvoří 40 procent celkového objemu zemědělské produkce, která tímto rumunským přístavem prochází. Nejvíc to bylo letos v říjnu – milion dvě stě tisíc tun.

Pro Rumunsko z toho neplynou pouze výhody. Místní zemědělci se obávali, že dovoz levnějšího ukrajinského obilí zásadně ovlivní ceny jejich produkce.

Bukurešť proto dřív požadovala zákaz dovozu těchto komodit do Evropské unie. „Rumunsko, a toho si velmi vážím, dokáže ty věci zařídit tak, aby ustálo příliv ukrajinského obilí sem do Rumunska a naprostou většinu distribuovalo dál,“ podotkl předseda českého Senátu Miloš Vystrčil.

Rumuni si hodně slibují od vybudování železničního koridoru z Konstancy do Gdaňsku. Vedení přístavu navíc plánuje takové investice do infrastruktury, aby co nejdřív dokázalo odbavit čtyři miliony tun obilí za měsíc.