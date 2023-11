Hamás chtěl „velkou vlasteneckou válku“, říká zpravodaj ČT David Borek

„V duších Izraelců není dokresleno, co chtějí s Gazou,“ komentuje Borek stávající situaci v Izraeli, který se již měsíc vyrovnává s brutalitou útoku Hamásu z Pásma Gazy ze 7. října. Podle něj nemají představu ani běžní lidé, ani ti, kteří stojí v čele státu. „Myslím, že Izrael ví, co chce krátkodobě, tuší, co chce střednědobě, ale jenom tápe, co chce dlouhodobě,“ dodal.

Problémem je podle Borka do budoucna vyhlídka na vyhlášení palestinského státu. „Je to možné v situaci, kdy si to transakční, chladnokrevná mentalita Blízkého východu bude vykládat tak, že se vyplatilo 7. října zaútočit na Židy?“ přemýšlí. Izrael kvůli tomu prý uvažuje strnuleji než v minulosti. „Je to neřešitelná hádanka. Je nutné Palestincům nějak ustoupit, ale není možné to udělat tak, aby se to vykládalo jako vítězství, jako cena za teror,“ vysvětlil.

„Izraelská politika tak, jak jsme ji znali, skončila 7. října,“ podotkl. „Teď má v sobě duch nějaké sjednocující síly, kdy se spojili bývalí političtí rivalové a kdy veřejnost průřezově (…) podporuje krátkodobé cíle,“ popsal situaci v Izraeli.