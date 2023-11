Raději rychle zemřít, než být rukojmí v Gaze, popisuje přeživší své myšlenky při útoku Hamásu

Vraky v současnosti prohlížejí dobrovolníci, kteří hledají i ty nejmenší zbytky těl. Židovská víra totiž požaduje, aby se každá část těla dočkala pohřbu.

Forenzní technici zase pátrají po osudech a identitách lidí, kteří v autech na festival přijeli. „Když je tu někdo, o kom nevíme, co se mu stalo, jestli ho zabili nebo unesli, snažíme se zjistit, které auto bylo jeho. Celé ho prohledáme, i když nenajdeme žádné ostatky, abychom se pokusili to nějak uzavřít,“ vysvětluje poručík izraelské armády Avi.

Menší věci se shromažďují ve skladišti. Jak předměty, které zůstaly v autech, tak sesbírané na polích a kolem cest. Část z nich mohou přinést užitečné stopy. „Máme tu hodně předmětů, které můžeme identifikovat, protože mají čísla nebo je na nich identita majitele. Nebo jsou z auta, které můžeme ztotožnit podle značky,“ doplnila vedoucí policejního logistického centra Yael Richertová.

Pátrání může trvat měsíce

Přestože pátrání zřejmě neodhalí vše z osudů obětí, vyšetřovatelé jsou odhodlaní zjistit co nejvíc i za předpokladu, že to bude trvat měsíce. Blajmanová tvrdí, že jí návrat a oživení vzpomínek klid nepřinesly. „Myslela jsem si, že časem to bude jednodušší, ale není. S každým dnem mi mrtví přátelé chybí víc,“ dodala.

Myšlenky a naděje upíná alespoň k přátelům, o kterých ví, že útok teroristů přežili. A doufá, že ze zajetí Hamásu vyváznou živí.