Ukrajina pracuje na energetické soběstačnosti. Největší potenciál mají naleziště plynu na západě

Země navzdory trvající ruské invazi pokračuje v hledání nových nalezišť plynu. Za posledních devět měsíců války Ukrajinci po celé zemi provedli šedesát sedm vrtů. Podniky jsou připraveny exportovat zemní plyn do zahraničí včetně Evropy, současná legislativa to ale kvůli válce zakazuje. Zemím Evropy tak nabízí alespoň zásobníky plynu.

„Každý kilowatt, každý kubický metr plynu, litr nafty je teď nezbytný. Je to všechno důležité a vláda vychází zájemcům vstříc. V podstatě říká: Chceš vrtat, pusť se do toho!“ prohlásil ředitel jedné z těžebních společností Roman Kazickij.

Poslední seismické průzkumy na západní Ukrajině naznačují, že by se pod zemí mohla nalézat bohatá ložiska s miliardami kubíků této suroviny, která by s přehledem pokryla poptávku nejen střední Evropy. K exportu by se mohly využít sovětské plynovody, což by snížilo náklady.

Další zdroje

Ukrajina kvůli nákladnosti těžby dříve nevěnovala velkou pozornost ani svým nalezištím ropy. To se ale začalo měnit už krátce před začátkem války s Ruskem.

Obnovená ruská invaze také donutila zemi zamýšlet se nad novými lokálními zdroji energie, jako jsou větrné elektrárny. Nové turbíny již začínají posílat do ukrajinské elektrické sítě první kilowatty.

„Decentralizace energetického systému a hlavně energetických zdrojů by přispěla nejen k energetické nezávislosti a bezpečnosti celé energetické soustavy, ale také by snížila energetické ztráty,“ uvedl zástupce výkonného ředitele pro rozvoj ve společnosti Eco Optima Jurij Fedak.