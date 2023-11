Obyvatelé Pásma Gazy už nesmí pracovat v Izraeli, oznámil Netanjahu

Pracovníci, kteří v pátek odcházeli do Pásma Gazy, podle agentury Reuters tvrdí, že je izraelské úřady po útoku zadržovaly a špatně s nimi zacházely. „Sloužili jsme jim, pracovali pro ně v domech, v restauracích a na trzích za nejnižší ceny, a přesto jsme byli ponižováni,“ stěžoval si dělník z uprchlického tábora Maghází v centrální části Pásma Gazy Džamal Ismaíl.

Před propuknutím války mělo pracovní povolení ke vstupu do Izraele asi 18 500 Palestinců z Pásma Gazy, uvedlo podle BBC News oddělení izraelského ministerstva obrany COGAT, které dohlíží na civilní aktivity na palestinských územích.

„Izrael přerušuje veškeré kontakty s Gazou. Z Gazy už nebudou přicházet žádní palestinští pracovníci. Ti, kteří byli v Izraeli v den vypuknutí války, budou do Gazy vráceni,“ popsal Netanjahu. Řekl také, že izraelský válečný kabinet rozhodl, že od financí posílaných palestinské samosprávě odečte prostředky určené právě pro Pásmo Gazy.

Jménem stovek obyvatel Gazy, kteří byli v okamžiku útoku 7. října v Izraeli, podaly dvě lidskoprávní organizace petici k izraelskému nejvyššímu soudu. Žádají v ní, aby tito pracovníci, kteří v Izraeli pobývali legálně, byli propuštěni na Západní břeh nebo se alespoň směli setkat s příbuznými.

Petice hovoří o 568 obyvatelích Gazy, kteří byli od vypuknutí války zadržováni. Soudkyně nejvyššího soudu Ruth Ronenová dala vládě čas na odpověď do středy, napsal server deníku The Times of Israel.