Zemřel čínský expremiér Li Kche-Čchiang, podle Pekingu podlehl infarktu

„Soudruh Li Kche-Čchiang, který v minulých dnech odpočíval v Šanghaji, prodělal (ve čtvrtek) 26. října náhlý infarkt,“ uvedla podle agentury Reuters čínská státní televize CCTV. Krátce po půlnoci místního času (ve čtvrtek večer SELČ) zemřel, dodala televizní stanice.

„Smrt čínského expremiéra Li Kche-čchianga je obrovskou ztrátou pro čínskou komunistickou stranu a národ,“ napsala státní tisková agentura Nová Čína. „Musíme proměnit svůj smutek v sílu, poučit se z jeho revolučního ducha a ušlechtilé povahy,“ dodala agentura. V nekrologu se kromě Liových politických zásluh také čtyřikrát zdůrazňuje, že expremiér pracoval pod „silným vedením prezidenta Sia“, upozornila agentura Reuters.

Li Kche-Čchiang působil jako čínský premiér za vlády vůdce Si Ťin-pchinga, na sjezdu komunistické strany loni v říjnu se ale nedostal do ústředního výboru. Do důchodu odešel letos v březnu, ačkoliv mu ještě nebylo sedmdesát let, což je podle agentury AP neformální věk pro odchod do penze.

Zesnulý expremiér byl považován za jednoho z nejbystřejších politiků své generace, jezdil často do terénu a mezi lidmi byl oblíbený. Po oznámení jeho smrti se na sociálních sítích šíří smutek a soustrast.

„Bylo mu jen 68 let. Pro zemi udělal hodně a pracoval svědomitě. Zasáhlo mě to,“ smutnil Čao v rozhovoru pro Českou televizi. „Moji generaci doprovázel, když rostla. Opravdu to tak cítím,“ doplnila Sia Fan, další obyvatelka Pekingu.

Zastánce ekonomických reforem

Elitní ekonom byl kdysi považován za jednoho z hlavních uchazečů o vedení čínské komunistické strany, ale Si ho v posledních letech stále více odsouval na vedlejší kolej, napsala agentura Reuters. Zastánce ekonomických reforem Li byl podle BBC znám pragmatičností v hospodářské politice a získal pověst vůdce, který pracuje pro méně privilegované. Jeho politice se říkalo „likonomika“.