Tunely v Gaze jsou zásadní překážkou, upozornil bývalý velitel speciální izraelské jednotky

V Gaze čeká izraelské vojáky nejen chaotické městské prostředí, ale i podzemní tunely. „To je zásadní překážka. Izraelská armáda sice v posledních deseti až dvaceti letech plánovala a nacvičovala ženijní i bojové zvládnutí tunelů, ale i tak je to něco zcela jiného než dosud,“ upozornil bývalý velitel.

„Většina nynějších generálů kdysi sloužila pode mnou. Náčelník generálního štábu, náčelník severního velitelství… Znám je osobně včetně generála, který má na starosti otázku rukojmí. Jsem stále myšlenkově velice blízko izraelskému vojenskému velení. Prožívám to s nimi a uvědomuji si jejich těžká dilemata,“ řekl Avital.

Očekávaná pozemní operace bude mimo jiné provázena zásadní otázkou, kterou si bude klást většina Izraelců: Jaký bude osud více než dvou stovek izraelských rukojmí?

V úterý sice islamisté propustili ze zajetí dvě starší ženy, ale naprostá většina rukojmí zůstává v držení Hamásu. „Pokud nastane pozemní ofenziva, tak vstoupí do Gazy kromě bojových jednotek i speciální jednotky, jejichž úkolem bude na základě zpravodajských informací najít rukojmí. Budou je doprovázet i vyjednávací týmy. Vše bude probíhat během bojů paralelně,“ vysvětlil Avital, který podobnou akci řídil v roce 1994.

Izraelské komando tehdy proniklo hluboko do Libanonu a uneslo šíitského proíránského předáka, jenž osm let předtím nechal zajmout izraelského pilota Rona Arada. Teď míří armáda židovského státu do boje s tím, že někde v tunelech pod Gazou jsou desítky jejich spoluobčanů.