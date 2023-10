Sjednotit rozhádané republikány se pokusí právník z Louisiany

Johnson svůj plán stát v čele sněmovny oznámil v úterý – tedy ve stejný den, kdy o to přestal usilovat jeho předchůdce Tom Emmer. Ten se rozhodl odstoupit jen pár hodin poté, co ho straničtí kolegové nominovali, neboť se ukázalo, že nebude mít dostatečnou podporu. Vystoupili proti němu zvláště zástupci krajně pravicového křídla strany, ozval se i pravděpodobný republikánský kandidát v příštích prezidentských volbách Donald Trump.

Podle listu The New York Times (NYT) patří Johnson ke krajnímu křídlu strany a není tak veřejně známý, jako někteří jeho kolegové. V minulosti figuroval v právním týmu, který bránil tehdejšího prezidenta Trumpa před snahou o odvolání, kterou vyvolali konkurenční demokraté. Hrál také ústřední roli ve snaze získat co nejširší podporu republikánů ke zvrácení výsledků prezidentských voleb v roce 2020, kdy Trump podlehl současnému prezidentu Joeu Bidenovi, avšak odmítl uznat porážku. Když se Johnsona novináři na tuto věc ptali v úterý po oznámení kandidatury, podle NYT odmítl odpovědět.

„Demokracie je někdy neuspořádaná, ale je to náš systém. Tato republikánská sněmovní většina je jednotná,“ řekl Johnson médiím obklopen desítkami dalších členů strany. Hlasování o své kandidatuře by chtěl iniciovat ve středu v poledne washingtonského času (18:00 středoevropského času).

Trumpovo zesměšňování

Jen několik hodin poté, co Emmer v úterý získal nominaci, Trump na sociální síti Truth Social zesměšnil kongresmana jako „naprosto nesympatického republikánským voličům“ a „globalistického RINO (Republican in name only – neloajální nebo nedostatečně konzervativní člen Republikánské strany)“, napsal server Politico.

Poté se telefonicky spojil se členy strany, aby vyjádřil svou averzi vůči Emmerovi a jeho kandidatuře na předsedu sněmovny.

V úterý odpoledne Trump zavolal jedné jemu blízké osobě se vzkazem: „Skončil. Je konec. Zabil jsem ho.“ Jen o několik minut později Emmer oficiálně odstoupil z kandidatury.