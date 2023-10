Nový adept na vedení americké sněmovny vydržel jen pár hodin, dle médií z volby odstupuje

Američtí republikáni nominovali jako nového kandidáta na předsedu Sněmovny reprezentantů Toma Emmera. Zdá se ale, že jeho zájem o vedení dolní komory Kongresu trval jen několik hodin. Několik amerických médií v úterý pozdě večer SELČ napsalo, že se Emmer o post ucházet nebude. Už předtím The New York Times uvedly, že Emmerovi schází hlasy na plénu. Těch by potřeboval získat 217, z těsné republikánské většiny si tedy mohl dovolit ztratit pouhé čtyři, přičemž 25 republikánských zákonodárců odmítlo nejnovějšího adepta podpořit.