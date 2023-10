V Polsku po sečtení téměř všech hlasů vítězí konzervativci. Opozice ale má v Sejmu většinu

Důležité slovo bude mít nyní prezident Andrzej Duda, který chce sestavení vlády svěřit zástupci nejsilnější strany - tedy PiS. „Bude pověřen zřejmě současný premiér Mateusz Morawiecki, pokud se nic na té politické realitě nezmění. On má stále šanci sestavit vládu, ale bude muset přesvědčit některé strany, které jsou součástí toho velkého opozičního bloku,“ podotkl zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos.

Do sněmovny se dostane celkem pět politických uskupení. Po sečtení 99,93 procenta okrsků má PiS 35,4 procenta, KO 30,68, Třetí cesta 14,41, Nová levice 8,6 a Konfederace 7,16 procenta hlasů.

Konzervativci získali lehce přes třetinu hlasů, sami ale na nadpoloviční většinu v Sejmu nedosáhnou. A příliš pravděpodobné se nejeví ani to, že by ke spolupráci přemluvila některé z dalších uskupeních. „Musíme mít naději a musíme také vědět, že bez ohledu na to, zda budeme u moci nebo v opozici, budeme tento politický projekt realizovat různými způsoby a nedovolíme, aby bylo Polsko zrazeno,“ zdůraznil vicepremiér a předseda strany Jaroslaw Kaczyński.

Za vítěze se považuje i opoziční KO, která skončila druhá. Její šance najít partnery pro utvoření vlády jsou ale vyšší. „Nikdy v životě jsem nebyl tak šťastný jako teď z toho druhého místa. Polsko zvítězilo, zvítězila demokracie, zbavili jsme je (PiS) vlády,“ je přesvědčen Tusk.

Občanská koalice by mohla spolupracovat se středovou Třetí cestou a Novou levicí. Ve 460členném Sejmu by dohromady měli skoro 250 křesel.