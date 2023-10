Izrael čelí silám, které ho programově chtějí zničit, říká bývalý premiér Fischer

Fischer prý dělá vše pro to, aby mu „nenaskakovala husí kůže“ z propalestinských demonstrací. Zmínil událost v Sydney, kde se měly na takové akci provolávat výzvy ke „zplynování Židů“. Podle agentury Reuters akci policie vyšetřuje. Podle Bžocha v takových případech mají zasahovat složky státu, protože takové projevy nepatří do svobodné společnosti.

„Nemám problém, když někdo demonstruje za svobodnou Palestinu, ta otázka je na stole několik let, mám problém, pokud se to stane po nejhrůznějším teroristickém útoku,“ sdělil Bžoch.

I podle Vystrčila jsou demonstrace v některých evropských zemích „strašidelné“. „Myslím, že než nastal teroristický útok na Izrael, tak byl přístup EU naivní. Byli jsme příliš důvěřiví,“ říká předseda Senátu. Podpora Palestinců by podle něj měla být striktně humanitární.

Stát versus teroristé

Bžoch upozorňuje, že pokud se konflikt na Blízkém východě vyhrotí, bude to mít dopady na celou Evropu. Podle Vystrčila musíme „zvýšit svoji obezřetnost“. „Určitě dojde k tomu, že Izrael bude tvrdě reagovat, tentokrát nebude reakce proporcionální,“ myslí si předseda Senátu. Podle Fischera nyní Izrael řeší existenční otázku.

„Čelí silám, které programově usilují o zničení státu Izrael. (…) Když jde do tuhého, Izrael je země, která dovede vzít na svá bedra boj s terorismem, umí to dělat s veškerou vervou a národ je na to připraven,“ řekl Fischer s tím, že před útokem byla izraelská společnost velmi rozštěpená, teď se ale prý sjednotila a bojuje i za „naše civilizační hodnoty“.

Podle Bžocha proti sobě stojí stát versus teroristická organizace, které „je jedno, kolik jí tam zahyne lidí, protože je bere jako mučedníky a schovává se za ně.“ Izrael má podle něj taktiku „klepání na dveře“, kdy varuje lidi, že „proběhne zásah“, teď je ale dohnán do pozice, že bude „střílet a posílat rakety“.