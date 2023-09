McCarthy souhlasí se zahájením ústavní žaloby na Bidena, prezident má krok za politicky motivovaný

Republikáni prezidenta vyšetřují od ledna, kdy Sněmovnu reprezentantů ovládli, slyšení ale nenašla žádné konkrétní důkazy o jeho pochybení, dodal web stanice. Vnesla však podle něj více světla do obchodních jednání jeho syna Huntera, která jsou podle republikánů diskutabilní, a na to, co Biden o aktivitách svého syna věděl.

Mizivé naděje na úspěch

McCarthyho souhlas je prvním krokem v politickém procesu, který by mohl vyústit v hlasování o impeachmentu ve Sněmovně reprezentantů. Soudní řízení v americkém Senátu by mohlo následovat poté, co by to Sněmovna reprezentantů schválila prostou většinou.

I kdyby však republikány kontrolovaná Sněmovna pro ústavní žalobu na Bidena hlasovala, což je vzhledem k těsné většině 222 ku 212 hlasům nejistá vyhlídka, téměř jistě by návrh neuspěl v Senátu kontrolovaném demokraty, dodala agentura Reuters.

Úřady Hunteru Bidenovi připisují pozdní zaplacení daní z příjmů za dva roky a také neregulérní nákup střelné zbraně v roce 2018. Případ má na starosti zvláštní vyšetřovatel.