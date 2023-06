Bidenův syn uzná vinu v případech neoprávněně držené zbraně a porušení daňových zákonů

List The New York Times (NYT) uvádí, že Hunter Biden souhlasil s podmínečným trestem za to, že pozdě zaplatil své daně v letech 2017 a 2018. Dohodou se také vyhne trestnímu stíhání za to, že při nákupu střelné zbraně v roce 2018 lhal o užívání drog.

„Prezident i první dáma svého syna milují a podporují jeho snahy o nápravu vlastního života,“ komentoval oznámení mluvčí Bílého domu Ian Sams. Konkrétní obvinění ale nekomentoval.

Obsahem dohody mezi Bidenem mladším a ministerstvem spravedlnosti mimo jiné je, že Biden dva roky nebude užívat drogy a bude souhlasit s tím, že už nikdy nebude vlastnit střelnou zbraň. Dohodu musí ještě schválit soudce.