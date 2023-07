Dohoda mezi prokurátory a synem prezidenta Bidena u soudu narazila, píší americká média

Podle deníku The New York Times (NYT) či televize CNN právník Bidena mladšího dohodu prohlásil za neplatnou v návaznosti na slovní výměnu mezi soudkyní Maryellen Noriekaovou a prokurátorem Leem Wisem. Soudkyně se jej ptala, zda by dohoda prezidentovu synu poskytla imunitu vůči stíhání za další potenciální přečiny včetně skutků souvisejících se zastupováním zahraničních vlád. Wise odpověděl, že nikoli.

Noriekaová, kterou do funkce jmenoval Bidenův předchůdce Donald Trump, zároveň vyjádřila výhrady ohledně podmínek dohody, na jejímž základě by se podle médií obviněný pravděpodobně vyhnul vězení. „Myslím, že dává smysl, abyste si ještě pohovořili,“ citovala soudkyni agentura AP. Podle NYT Bidenův právník Chris Clark požádal o přestávku s cílem najít způsob, jak dohodu zachránit.