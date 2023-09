Stovky Čechů na útěku hledá Interpol. Organizace spojuje policejní databáze

Ulice na pražském Žižkově je místem jedné z největších krádeží české historie. Jeden z pachatelů František Procházka také patří mezi nejznámější české uprchlíky. Od roku 2007 kvůli krádeži půl miliardy korun figuruje v databázích Interpolu. V nich je dosud, jiná známá jména včetně třeba Radovana Krejčíře z nich už zmizela.

Obvyklá praxe je ta, že zatýkací rozkaz nejprve platí na území Česka a pak se žádostmi k příslušným organizacím rozšiřuje nejprve na území Schengenského prostoru a následně na celý svět.

„Ve lhůtě maximálně šesti měsíců by soud měl vydat takzvaný evropský zatýkací rozkaz a nejpozději do horizontu jednoho roku by měl být vydaný mezinárodní zatýkací rozkaz,“ popisuje vedoucí odboru operativní spolupráce z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Libor Předota.

Tak to bylo i u jiného známého uprchlíka, poslance Petra Wolfa, kdy policie vůbec poprvé za dobu existence České republiky vyhlásila pátraní po bývalém ústavním činiteli. Při letošních deportacích třeba policisté přivezli z Filipín Jaroslava Dobeše, který pod pseudonymem Guru Jára podle verdiktu soudu znásilnil nejméně osm žen.

Policisté také přivezli muže podezřelého z vraždy nebo v Praze na žádost zahraničních kolegů zatkli ruského hackera Jevgenije Nikulina. Pozornost Interpolu ale můžou přitáhnout i další trestné činy. „V podstatě se nevyhýbá jakékoli trestné činnosti od krádeží, přes násilnou trestnou činnost, kyberkriminalitu či drogy,“ říká Šárka Havránková, šéfka Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci. V databázích Interpolu je na 500 českých občanů na útěku, další pak mohou být mezi pohřešovanými.

Nejvíce hledaných je z Ruska

Interpol má celkem devatenáct různých databází. Kromě seznamu hledaných zločinců a nezvěstných lidí, sdílí policisté i databázi otisků prstů, DNA nebo údaje o odcizených uměleckých předmětech, třeba obrazech a sochách. Policisté tyto databáze aktivně využívají. Každou sekundu vyhledávají 187 záznamů. Za den je to 16 milionů vyhledávání.

Největší pozornost přitahuje červený seznam s nejhledanějšími zločinci na světě. Aktuálně je na něm skoro sedm tisíc jmen. Nejmladšímu je 19 nejstaršímu 97 let. Nejvíc hledaných lidí pochází z Ruska, přes tři tisíce. To je skoro polovina všech, po kterých Interpol v současnosti pátrá. Až s velkým odstupem následuje Salvador, Argentina a Indie. Nejdéle je na červeném seznamu německá teroristka Angela Lutherová, a to už 51 let.