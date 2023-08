Rusko připravuje v Tatarstánu masovou výrobu vlastních dronů. S pomocí Íránců

Ukrajinská rozvědka začala v poslední době upozorňovat, že Rusko chce i přes sankční překážky rozjet produkci sebevražedných bezpilotních letounů. Moskva plánuje do konce roku 2023 vyrobit v Rusku 1300 bezpilotních letounů Geraň-2, řekl v rozhovoru pro tiskovou agenturu RBC-Ukraine zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadym Skibitskyj. Továrna vzniká za pomoci Íránu v Tatarstánu, napsal server The New Voice of Ukraine. Rusové by mohli k výrobě bezpilotních letounů použít součástky zahraniční i domácí výroby. Dlouhodobě se při tom vyhýbají západním sankcím, aby si některé součástky opatřili. Také britská vojenská rozvědka nedávno napsala, že Rusko téměř jistě začalo s nasazováním dronů vlastní výroby. Moskva podle Londýna začala od září 2022 dovážet bezpilotní letouny íránské výroby, které po dosažení cíle vybuchnou. Vlastní drony založené na íránské konstrukci nyní pravděpodobně Rusku zaručí spolehlivější dodávky této techniky. „Rusko v této oblasti patrně usiluje o dosažení soběstačnosti v nadcházejících měsících. Do té doby však zůstává závislé na komponentech a dronech z Íránu dodávaných především přes Kaspické moře,“ píše britská rozvědka.

Vzniká velká továrna v Tatarstánu Výrobě ruských dronů ve zvláštní ekonomické zóně Alabuga v Tatarstánské republice, více než 800 kilometrů na východ od Moskvy, se rozsáhlým investigativním článkem věnoval i americký list The Washington Post. Výzkumníci z washingtonského Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost na jeho žádost přezkoumali dokumenty týkající se výrobního procesu a odhadli, že práce mají nejméně měsíční zpoždění. Bývalý zbrojní inspektor OSN David Albright, který pomáhal vést výzkumný tým, jenž uniklé dokumenty studoval, přesto listu řekl: „Alabuga zřejmě usiluje o takové schopnosti bezpilotních letounů, které převyšují íránské.“ Dokumenty unikly „ve jménu míru“ The Washington Post získal dokumenty od jednotlivce zapojeného do práce v Alabugě, který se však staví proti Putinově invazi na Ukrajinu. Dotyčný se rozhodl předat dokumenty v naději, že mezinárodní pozornost by mohla vést k dalším sankcím, potenciálně narušit výrobu a rychleji ukončit válku. „To byla jediná věc, kterou jsem mohl udělat, abych možná vytvořil nějaké překážky pro realizaci tohoto projektu,“ řekl dotyčný pod podmínkou anonymity kvůli obavám o bezpečnost. „Zašlo to příliš daleko.“ Dokumenty, pocházející ze zimy 2022 až jara 2023, zahrnují plány továrny, technická schémata, personální záznamy, memoranda poskytnutá íránským protějškům a prezentace poskytnuté zástupcům ruského ministerstva obrany o stavu úsilí s krycím názvem „Projekt Loď“. Ruskojazyčný zpravodajský server Protokol informoval o některých dokumentech v červenci. Ruská vláda a Alabuga nereagovaly na žádosti o komentář. Kreml odmítl zprávy, že dostává pomoc od Teheránu ohledně bezpilotních letounů, a prohlásil, že Rusko spoléhá na svůj vlastní výzkum a vývoj. Na žádost o komentář nereagovala ani íránská mise při OSN.