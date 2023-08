Po střelbě rasisty na Floridě kritici viní i guvernéra DeSantise

Nově zveřejněné záběry zachycují jednadvacetiletého rasistu, jak vystoupil před obchodem, aby zavraždil Afroameričany. Na zbrani měl nacistické symboly. „Vybíral si černochy. Byl to rozhodně rasista,“ prohlásil šerif Jacksonville na Floridě T. K. Waters.

V autě zastřelil dvaapadesátiletou řidičku taxi, poté devatenáctiletého čerstvého maturanta, který si v obchodě přivydělával, a také devětadvacetiletého otce malé dívky. „Impulzem střelby byl manifest, který objevili u šmejda, co to udělal. Bylo to rasisticky motivované. Mířil na lidi na základě jejich rasy. To je naprosto nepřijatelné,“ konstatoval guvernér Floridy a uchazeč o republikánskou prezidentskou nominaci Ron DeSantis.

Kritika DeSantisovy politiky

Sám guvernér se ale dočkal bučení, když přišel utěšit zasaženou afroamerickou komunitu. „Vaše politika to způsobila,“ vyjádřil své přesvědčení jeden z demonstrantů. Kritici DeSantisovi vyčetli, že v dubnu podepsal zákon, který dovoluje držet zbraň bez předchozího výcviku a prověrky. Odsouhlasil i kontroverzní školní osnovy s učebnicemi, které žákům předkládají, že afroameričtí otroci se mohli během zotročení naučit novým dovednostem.