Bavorský vicepremiér ustál grilování kvůli antisemitskému letáku. Dostal ale dodatečné otázky

„Nenávist vůči Židům nemá v bavorské vládě žádné místo,“ zdůraznil Söder, podle kterého ale na Aiwangerovo odvolání původní zpráva deníku Süddeutsche Zeitung nepostačuje. Stejně tak nepřiměřené by podle něj bylo i vicepremiérovo dočasné postavení mimo funkci.

Události se staly před zhruba třiceti lety, ve školním roce 1987/1988. Podle svědectví učitelů se kopie letáku našly v aktovce budoucího politika, který tehdy autorství nepopřel. Dostal za to disciplinární trest. List navíc uvedl, že někteří svědci si pamatují, že Aiwangera v mládí fascinovala osobnost nacistického diktátora Adolfa Hitlera.

Aiwanger odmítl, že by leták vytvořil, připustil ale, že se našel u něj ve školní aktovce. V sobotu se pak k autorství přihlásil Aiwangerův o rok starší bratr Helmut, který to zdůvodnil tím, že byl tehdy naštvaný, neboť ve škole propadal.

Klíčový koaliční partner

Aiwanger tvrdí, že je proti němu vedena očerňovací kampaň před bavorskými zemskými volbami, a pohrozil dohrou u soudu. V neděli 8. října se v Bavorsku konají volby, ze kterých vzejde nová vláda. Konzervativní unie CSU, kterou vede Söder, již dala podle agentury DPA najevo, že by chtěla v koalici se Svobodnými voliči pokračovat i po říjnových volbách.

Podle průzkumu, který zveřejnil server magazínu Der Spiegel na začátku srpna, se preference CSU pohybují na hodnotě 39 procent a FW 11 procent. Druzí by byli Zelení se 16 procenty a třetí Alternativa pro Německo (AfD) s 12 procenty. Do bavorského parlamentu by se dostali i sociální demokraté s 11 procenty.