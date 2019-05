Smrt si říká Osvětim

Ukrytý chléb

Když se Rudá armáda dostala v druhé půli roku 1944 na Vislu, zahájili Němci ve vyhlazovacím a koncentračním táboře postupný útlum svých aktivit. Počátkem listopadu zastavili čtyři z pěti spaloven, jejich zařízení demontovali a odvezli do Říše. V kremačním domě číslo V. pokračovali s holocaustem až do ledna 1945, kdy je sovětská ofenziva donutila k finální evakuaci a likvidaci tábora – včetně demolice krematorií a plynových komor.

Od 17. do 21. ledna 1945 vypravili nacisté z Osvětimi a okolních pracovních táborů několik pochodů smrti, v nichž do centrálních částí Německa pochodovalo 56 tisíc vězňů. Odhaduje se, že 15 tisíc lidí jen z Osvětimi na cestě zemřelo.

Rudoarmějci z 60. armády prvního ukrajinského frontu do továrny na smrt vstoupili 27. ledna 1945 a našli zde 7 000 vězňů, především nemocné a fyzicky vyčerpané lidi. Do péče nasadili dvě polní nemocnice i polský Červený kříž. Zdravotní sestry v průběhu léčby – mnoho dní po osvobození – nacházely pod matracemi pacientů ukrývaný chléb. Osvobození lidé totiž nedokázali uvěřit, že by ho další den dostali znovu.

