Nákaza legionellou se objevila v dalších polských regionech. Vyšetřuje to kontrarozvědka

Pracovníci vodárenského podniku v Rzeszówě během víkendu vodovod preventivně dezinfikovali dvacetinásobně větší dávkou chlóru, než se přidává obvykle, a následně propláchli, aby se parametry vrátily do normálního stavu, dodala stanice.

Současně o prvních případech nákazy v regionu Velkopolsko na západě země informovala nemocnice v městě Ostrów Wielkopolski. Jde o manželský pár ve věku 53 a 54 let.

Šíření nákazy začala vyšetřovat i kontrarozvědka ABW, která prověřila, zda nejde o úmyslný zásah do vodovodního systému. Rzeszów je klíčovým tranzitním uzlem pro mezinárodní vojenskou pomoc Ukrajině, čelící ruské agresi. Podle stanice Rádio RMF příslušníci ABW dosud nenašli nic, co by nasvědčovalo sabotáži.

V pondělí by měly být známy první výsledky testů ohledně přítomnosti bakterie legionella v městském vodovodu v Rzeszówě.