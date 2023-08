V Pákistánu před volbami zatkli šéfa opozice Kurešího

V Pákistánu ze zatím neznámých důvodů policie zatkla Šáha Mahmúda Kurešího, bývalého ministra zahraničí a opozičního lídra z Pákistánského hnutí za spravedlnost (PTI). Zatčení se odehrálo jen několik hodin poté, co strana oznámila, že případné snahy vlády zdržet vyhlášení voleb napadne u soudu, píše agentura Reuters. Volby by se po rozpuštění parlamentu minulý týden měly konat do 90 dnů, tedy do listopadu, nad termínem však visí otazník kvůli politické, ústavní a ekonomické krizi, jež zmítají Pákistánem.