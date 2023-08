ČT mluvila s ruskými novinářkami a aktivistkami, které pociťují znaky otravy

Stupňující se tlak nakonec Irina Bablojanová nevydržela a z Ruska odešla. Rozhodla se odjet do Německa, kde se cítila v bezpečí, připomněl zahraniční zpravodaj ČT Karel Rožánek. Šestatřicetiletá žena je přesvědčená, že byla otrávená krátce poté, co opustila Rusko. Tam se teď vrátit nechce. „Německo mi nabídlo humanitární vízum. V Rusku už nezůstali skoro žádní moji přátelé a kolegové,“ svěřila se Bablojanová.

Stejně jako ostatní novináři v Rusku nesměla nazývat ruskou plnohodnotnou invazi na Ukrajinu válkou nebo rozporovat zprávy ministerstva obrany. Věděla, že za jedinou větu pronesenou ve vysílání ji může soud poslat do vězení.

Ještě loni v září pracovala v Moskvě jako moderátorka nezávislého internetového projektu Živoj gvozd – nástupce zakázaného rádia Echo Moskvy. „Bylo by hloupé říkat, že se nebojím, samozřejmě že se bojím. Nechci do vězení,“ řekla Bablojanová loni v září.

Iluze bezpečí

Stejné symptomy jako Bablojanová pociťovala i novinářka Jelena Kostjučenková. S nebezpečnou látkou se pravděpodobně dostala do kontaktu loni na podzim v Mnichově. Dodnes má vážné zdravotní problémy a nemůže se plně věnovat práci. Chce především varovat další kritiky Kremlu žijící v exilu. „My všichni žijeme v iluzi, že za hranicemi Ruska jsme v bezpečí. Evidentně to ale není pravda,“ varuje Kostjučenková.

Že se dostala do kontaktu s jedem během květnové cesty do Berlína a Prahy, je přesvědčena i předsedkyně fondu Svobodné Rusko Natalia Arnová. Zdravotní potíže se u ní projevily hlavně při zpátečním letu do Spojených států, kde už roky žije v exilu.

„Začalo to bolestí zubů. Pak ale prudká bolest putovala celým mým tělem. Šlo o různou úroveň a intenzitu bolesti,“ popsala Arnová pro ČT.

Zdroje blízké vyšetřování České televizi nepotvrdily, že byla Arnová otrávena. Šéfredaktor serveru Insider, který s Bellincat na článku spolupracoval, je o tom ale přesvědčen. Ruské tajné služby podle něj používají chemické látky, které nezabíjí okamžitě a jsou jen těžko rozpoznatelné.

„Nevíme, co přesně to bylo za jed. Předpokládám, že šlo o organickou látku na bázi chloru. Možná dichloretan nebo něco podobného. Víme, že měly vážné potíže s vnitřními orgány včetně jater,“ míní šéfredaktor ruského on-line deníku The Insider Roman Dobrochotov.