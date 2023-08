Vereščuková pro ČT: Nepřítel za sebou nechává jen trosky, cílevědomě zabíjí obyvatelstvo

Vereščuková informovala, že na Ukrajinu se zpět vrátila přibližně třetina těch, kteří loni a letos uprchli před boji za hranice. „Lidé se vrací i do Chersonské a Charkovské oblasti, do Mykolajiva a Mykolajivské oblasti se vrátilo už 90 procent obyvatel. To svědčí o tom, že se lidé během léta vrací domů, připravují své domovy na zimu a chystají se tam zůstat,“ je přesvědčená ukrajinská vicepremiérka.

Pokud jde o probíhající ukrajinskou protiofenzivu, tak podle Vereščukové v místech, kde se nejvíce bojuje a daří se osvobozovat území, „za sebou nepřítel nechává jen trosky“. „Vidíme, jak cílevědomě zabíjí obyvatelstvo. Proto byla v těchto oblastech nařízena povinná evakuace, zejména našich dětí. Ještě nějaký čas se lidé nebudou moct vrátit,“ upozornila Vereščuková.

Z vybraných obcí je tak podle ní možné pouze odjíždět, ne se do nich vracet. Podle političky je místa nutné nejprve odminovat a obnovit v nich základní infrastrukturu tak, aby fungovaly dodávky plynu, elektřiny či vody. Až poté se tam budou moci lidé vrátit a žít.

„Opustit okupovaná území jakýmkoli způsobem“

V úvodu článku zmíněný humanitární koridor vedoucí z ruské Bělgorodské do ukrajinské Sumské oblasti podle Vereščukové znovu funguje od 5. srpna - a to zcela bezplatně. „Lidé mohou přijít na hraniční přechod a získat ubytování v humanitárním centru, mohou jet do Kyjeva, Charkova. Opustit Rusy okupovaná území jim pomáháme jakýmkoli způsobem,“ zdůraznila Vereščuková.

Ukrajincům na okupovaných teritoriích radí, aby si zde vyřídili ruský pas, pokud je nezbytný k odjezdu a následně odjeli. Okupanti podle ní ničí ukrajinské pasy a lidi na takzvaných filtračních stanovištích zastrašují, případně dokonce za držení ukrajinského pasu či vlajky trestají.

Lidé, kteří přijali ruské pasy, aby mohli z okupovaných regionů vycestovat, při návratu podle Vereščukové problémy mít nebudou. „Pokud dostali pas, potom se účastnili referend, voleb, byli členy volební komise, podporovali okupantskou moc, jde o případ pro policejní a soudní orgány,“ konstatovala Vereščuková.