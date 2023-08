Ukrajinští váleční zajatci v Maďarsku čelili nátlaku a manipulaci, tvrdí The Kyiv Independent

Jakmile ukrajinští vojáci dorazili do Maďarska, bylo veřejně známo jen velmi málo o jejich pobytu a podmínkách, v nichž byli drženi. Jeden anonymní zdroj blízký Maltézské charitě v Maďarsku uvedl, že váleční zajatci byli ubytováni v budově, která patří této organizaci v Budapešti. Nicméně deník The Kyiv Independent (TKI) připustil, že neměl možnost tuto informaci ověřit.

„Rozhodně to není zajetí. Je to samozřejmě trochu jiná situace,“ řekl Oleksandr Kononenko, zástupce ukrajinského ombudsmana. Přesto ukrajinští představitelé na rozdíl od Budapešti tvrdí, že váleční zajatci byli během svého pobytu v Maďarsku zbaveni základních lidských svobod.

Pobyt zbývajících šesti osob, které se teoreticky mohly přemístit do jiných zemí schengenského prostoru, nemohli ukrajinští představitelé k 1. srpnu potvrdit a uvedli, že se stále snaží zorganizovat jejich návrat na Ukrajinu.

Ti, kteří se vrátili na Ukrajinu, podle Jacenka v současnosti prochází psychickou i fyzickou rehabilitací, což je běžná praxe u všech vyměněných ukrajinských válečných zajatců.

Zapojení „maďarské strany“

Ukrajinští úředníci však odmítli potvrdit, zda psychický nátlak prováděli zaměstnanci maďarského státu. Nikolenko i Jacenko se i po opakovaných dotazech novinářů TKI a RSE uchýlili k formulaci „maďarská strana“, ale nebyli ochotni uvést více podrobností. Jacenko potvrdil, že na organizovaných setkáních válečných zajatců s jejich příbuznými byly přítomny „třetí osoby“.

„Byli to zástupci maďarské strany, byli to vojáci, měli nějaké pravomoci?“ položil si před novináři otázku. „Nemohu potvrdit, kdo přesně to byl, ale byli to zástupci, kteří byli vždy přítomni na setkáních (válečných zajatců) s příbuznými v Maďarsku,“ přiblížil Jacenko.

Maďarsko popírá jakoukoli přímou roli státu v přesunu zajatců a tvrdí, že transfer byl organizován výhradně mezi ruskou pravoslavnou církví a maďarskou charitou Maltézského řádu. Zatímco Kyjev tvrdí, že Orbánova vláda musela o přesunu vědět a podílet se na něm.

Neexistují žádné důkazy o tom, jak a proč by náboženská charitativní organizace mohla přijmout donucovací opatření vůči lidem, kteří jsou zjevně v její péči, míní The Kyiv Independent.

Kyjev znepokojuje především naprostý nedostatek spolupráce a komunikace Budapešti s ukrajinským ministerstvem zahraničí, které opakovaně žádalo o kontakt konzulárních úředníků v Budapešti se svými občany, což je běžná diplomatická praxe.

„Maďarský stát měl udělat vše, co bylo v jeho silách, pokud se dotyčný chtěl obrátit na velvyslanectví,“ komentoval situaci maďarský odborník na mezinárodní právo Tamás Hoffmann. „Náboženské skupiny nemohou zadržovat lidi, to patří do svrchované jurisdikce. Zde by měl působit pouze stát,“ dodal.