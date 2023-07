Volyň jako místo, co přitahuje blesky. Od vypálení Českého Malína uplynulo osmdesát let

video Horizont ČT24: Osmdesát let od vypálení Českého Malína

V ranních hodinách 13. července roku 1943 napochodovala do Českého Malína na západě Ukrajiny jednotka nacistů. Během několika hodin ozbrojenci upálili, zastřelili nebo ubodali čtyři stovky vesničanů včetně žen a dětí – 374 Čechů a 26 Poláků.

Zachránilo se několik lidí. Některé Němci pověřili odvozem nakradených cenností, další měli to štěstí, že obec ráno opustili. „Šli jsme přes zahradu, kde byla upálena matka a sestra. Přišli jsme do našeho domu. Byla tam babička. Ležela na lavici. Byla propíchnuta bodákem,“ vzpomínal v roce 2012 Josef Řepík, kterému bylo v době masakru osm let. „Zvířata byla zdivočelá, na dvoře i na cestě. Krávy nikdo nedojil, bučelo to,“ popsal.

Podobně naložili nacisté s obyvateli Ukrajinského Malína, vedlejší vesnice. Masakr mohl být podle historiků mimo jiné odplatou za útok oddílu Ukrajinské povstalecké armády (UPA) na projíždějící německou vojenskou kolonu kousek od obce. V archivech se píše rovněž o tom, že obyvatelé Českého Malína údajně během druhé světové války zásobovali partyzány.

Obec Český Malín založili v roce 1871 čeští kolonisté z Rakovnicka, Lounska a Žatecka. Podobně na Volyni vzniklo na dvě stě českých osad.

Návrat do „země zaslíbené“ byl zklamáním, popsala spisovatelka

Spisovatelka Eda Kriseová, která se tématu věnuje, napsala, že „Volyň je místo, které v Evropě přitahuje nejvíc blesků“, tedy pohrom způsobených lidmi lidem. Místo bylo v rychlém spádu pod správou Ukrajiny, Ruska, Polska a Německa.

Kriseová se k tématu volyňských Čechů dostala skrze pamětnici, která jí vyprávěla příběh své rodiny. Na základě vzpomínek pak napsala román. „Ze začátku rodina žila v polské části. Pak tam přišla sovětská armáda. Ta se chovala tak, že když přišla německá armáda, tak je Volyňáci vítali jako osvoboditele. Než přišli na to, že to je stejně hrozné,“ popsala.