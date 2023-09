Pellegrini balancuje mezi dvěma světy a jeho Hlas utichá

V otázkách zahraniční politiky Hlas považuje členství Slovenska v Evropské unii a Severoatlantické alianci za „záruku pro rozvoj slovenského národa“ a deklaruje, že nebude spolupracovat se stranami, které budou odmítat členství v těchto společenstvích, nebo ho ohrozí. To vylučuje například partnerství s krajně pravicovým hnutím Republika.

Mezi dvěma světy

Někteří slovenští komentátoři přitom hovoří o tom, že nelze jednoznačně určit, jak se Pellegrini a jeho Hlas k ruské plnohodnotné invazi na Ukrajinu skutečně staví. A tato nerozhodnost se podle šéfredaktorky deníku SME Beaty Balogové projevuje i v dalších politických otázkách.

„Zůstal uvězněn mezi dvěma světy. Světem Roberta Fica, který se propadá stále hlouběji do hnědých barev politického spektra, a na druhé straně světem, v němž by mnozí rádi Pellegriniho viděli,“ míní Balogová.

V letech 2021 a 2022 byl Hlas mezi voliči nejvíce preferovanou stranou, zlom ovšem přišel letos na jaře, kdy jej v průzkumech předstihl Smer. Od té doby preference Pellegriniho strany dále mírně klesají. Začátkem července jej přeskočilo i neparlamentní hnutí Progresívne Slovensko (PS), jehož místopředsedkyní byla dříve prezidentka Zuzana Čaputová.

Jako jeden z důvodů propadu popularity Hlasu Balogová označuje výše zmíněnou nejednoznačnost jeho politického směřování. Objevují se ale i jiná vysvětlení.

„Hlas byl součástí strany Smer, která má nyní vyšší preference, je mnohem agresivnější a více populistická. Kdežto Peter Pellegrini, který byl celkem uznávaný premiér, není ochotný jít do toho nejpopulističtějšího boje,“ míní politolog a rektor Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií Samuel Abrahám.

„Se Smerem bojují o stejnou skupinu voličů, kteří by je možná rádi viděli spolu, ale Pellegrini nechce jít s Ficem do koalice. Proto preference klesají,“ dodává.

„Legitimita Hlasu spočívá v tom, že se oddělil od Smeru a že nechce pokračovat v tom, co na Slovensku zanechala strana Smer, (…) od té mafianizace státu se distancuje. Zároveň kdyby spolu uzavřely koalici, tak to Hlas naprosto zničí. To si Pellegrini uvědomuje,“ upozorňuje Abrahám.

Podle něj chce Pellegrini spolupracovat se socialistickými stranami z Evropy a zatím se mu to daří více než Ficovi, který je stále více „populistický až fašizoidní“.

Denník N poukázal na to, že to jsou právě Pellegriniho vazby na západní politiky a představitele německých socialistů, jako je německý spolkový kancléř Olaf Scholz nebo spolupředseda Sociálnědemokratické strany Německa Lars Klingbeil, co straně v očích slovenských voličů ubírá body. Při setkání s Klingbeilem začátkem července Pellegrini kritizoval Roberta Fica.