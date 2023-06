AfD rostou v Německu preference a slaví první úspěch v regionech

Obavy z úspěchu AfD v Sonnebergu a z vysokých preferencí strany nijak neskrýval Josef Schuster z Ústřední rady Židů v Německu. „Zvolení prvního kandidáta AfD do výkonné funkce mnou otřáslo,“ řekl v rozhovoru s listem Jüdische Allgemeine. „Hluboce mě to znepokojuje,“ dodal.

Kandidát AfD na spolkového kancléře

Strana chce do nadcházejících spolkových voleb v roce 2025 postavit vlastního kandidáta na kancléře. V Německu je ale AfD vnímána jako kontroverzní a ostatní parlamentní strany s ní nechtějí spolupracovat, což zdůvodňují jejími krajně pravicovými postoji.

Na regionální úrovni sice podle Poláka dochází ke spolupráci AfD s dalšími stranami, ale na celostátní úrovni jí chybí koaliční potenciál. „Všechny parlamentní strany, které jsou zastoupené ve Spolkovém sněmu, odmítají s AfD jakkoliv spolupracovat,“ řekl Polák.

Proto jsou podle něj plány strany na nasazení vlastního kandidáta pro spolkového kancléře předčasné, ale zároveň ukazují sebevědomí AfD.

V roce 2024 se budou konat zemské volby v Sasku, Durynsku a Braniborsku, což jsou spolkové země z východního Německa. „Očekává se, že by AfD mohla docílit velmi dobrého výsledku. Například v Sasku konkuruje CDU a je podle aktuálních preferencí možné, že by tam AfD zemské volby vyhrála,“ doplnil Polák. Pokud by následně AfD dokázala složit volební koalici například právě v Sasku, tak by to změnilo způsob, jak o ní uvažovat na celonárodní úrovni, míní zpravodaj.