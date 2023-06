Ovzduší na východě Severní Ameriky se pomalu zlepšuje, požáry v Kanadě ale dál zuří

Kouř z kanadských požárů tento týden zasáhl desítky milionů lidí, když jej vítr začal unášet směrem na jih do hustě osídlených oblastí u Velkých jezer a na severovýchodě Spojených států. Postupně se ve větší či menší intenzitě rozprostřel téměř nad celou východní polovinou USA a zamlžil i nebe nad jižními státy jako Alabama či Jižní Karolína. Americký prezident Joe Biden hovořil o „drsné připomínce dopadů klimatických změn“.

Nejhorší byla situace v oblasti zahrnující části New Yorku, Pensylvánie a americkou metropoli Washington, kde ve středu a ve čtvrtek míra znečištění dosahovala úrovně považované za nebezpečnou i pro zdravé obyvatele. „Tyto podmínky posílaly astmatiky do nemocnic, zdržovaly lety a vynutily si odklady sportovních utkání i oslav Měsíce hrdosti v Bílém domě,“ napsala agentura AP. Úřady v zasažených oblastech vyzývaly obyvatele, aby omezili pohyb venku a nosili respirátory.

V pátek ráno panovala na severovýchodě USA výrazně lepší situace. Washington, kde se o den dříve index kvality ovzduší na americké stupnici od nuly do 500 pohyboval nad 300 body, hlásil hodnotu 76. New York byl na 69 bodech poté, co tam ve středu večer naměřili rekordních 413 bodů. Bezproblémový stav má podle federální Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) hodnotu do padesáti bodů.

Mírný až střední kouřový opar

Americká Národní meteorologická služba (NWS) varovala, že na některých místech se i v pátek může vyskytnout hustší kouř a že na větším území bude přetrvávat „mírný až střední“ kouřový opar. Modely předpovídající proudění vzduchu ale podle deníku The New York Times nasvědčovaly celkovému zlepšení ve srovnání s předchozími dny. Podle NWS by měl vítr přinášející kouř z Kanady slábnout a v sobotu také změnit směr.