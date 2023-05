V Nizozemsku draží unikátní sbírku veteránů, je mezi nimi i československá Tatra

Čtyřicet let sbíral Nizozemec Ad Palmen klasická auta a živil se tím, že s nimi obchodoval. Svou vlastní sbírku přitom tajil. „Věděl (o autech) všechno – o technice, o designu, o všem, opravdu svou sbírku opečovával. Nepustil dovnitř téměř nikoho,“ přibližuje Hans van der Pluijm, majitel aukční společnosti Classic Car Auctions.

S dvěma sty třiceti vozy se jedná o jednu z největších a nejlépe střežených kolekcí. Uskladněná je v průmyslovém areálu na jihu Nizozemska. Pan Palmen s auty nejezdil, pouze pravidelně startoval motory. Zanechal je v původním stavu, a většina vozů proto vyžaduje renovaci.

Ve sbírce jsou zástupci snad všech slavných značek, na které si lze vzpomenout: Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Mercedes, BMW, Jaguar, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Chevrolet, Cadillac nebo Ford.

Kvůli věku a zdraví už se o ně tajemný sběratel nemůže starat, a celou sbírku proto prodal rodině Aalderingových, která obchoduje s veterány. Teď jdou auta do dražby. „Poprvé jsme (sbírku) viděli loni, někdy v listopadu, v prosinci. Nejdřív jsme dostali seznam aut a říkali jsme si, že je to příliš dobré, než aby to byla pravda,“ říká spolumajitel sbírky Nick Aaldering.