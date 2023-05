Maďarsko propouští pašeráky lidí z vězení. Rakousko si předvolalo velvyslance

Na základě nařízení maďarského premiéra Viktora Orbána jsou z vězení propouštěni cizinci odsouzení kvůli převaděčství. Poté musejí z Maďarska do 72 hodin odjet. Za pašování lidí v Maďarsku hrozí dva až dvacet let vězení. Vláda v Budapešti k propouštění těchto lidí uvedla, že jejich vydržování ve věznicích vychází státní pokladnu příliš draho.

„Myslíme si, že je to naprosto špatný signál,“ řekl Schallenberg a dodal, že od maďarského velvyslance požaduje „plné vysvětlení“ ohledně rozhodnutí propouštět z vězení cizince odsouzené kvůli převaděčství.

Jejich rozsudky se propuštěním neruší a pokud by ve stanovené lhůtě z Maďarska neodjeli, museli by zpátky do vězení. Proti propouštění určité skupiny odsouzených protestovali jiní vězni. Pašeráci lidí představují asi třináct procent všech vězňů, kteří si odpykávají tresty v maďarských nápravných zařízeních, napsala APA.

Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner kvůli rozhodnutí Maďarska už v pátek pověřil svého náměstka pro veřejnou bezpečnost, aby navázal kontakt s maďarskými úřady a připravil opatření, která by bylo v případě potřeby možné zavést. Rakouské ministerstvo vnitra také uvedlo, že pašeráci lidí jsou „zločinci fungující v rámci organizovaného zločinu a kvůli jejich brutálnímu chování bývají v ohrožení lidské životy“.