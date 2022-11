Orbán se ukázal v šále s mapou „Velkého Maďarska“. Pobouřil sousední země

„Propaganda revizionistických myšlenek v Maďarsku nepřispívá k rozvoji ukrajinsko-maďarských vztahů. Na ministerstvo zahraničí bude pozván maďarský velvyslanec, kterému bude dáno na vědomí, že počínání Viktora Orbána je nepřijatelné,“ řekl mluvčí ukrajinské diplomacie Oleh Nikolenko.

Orbán si šálu s mapou Velkého Maďarska vzal na nedělní přátelský zápas fotbalových reprezentací Maďarska a Řecka a záběry z této akce zveřejnil na svém Facebooku.

Mapa na šále zahrnuje i části nynějšího Rakouska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Chorvatska, Srbska a Ukrajiny, které do konce první světové války patřily k Uherskému království (v rámci Rakouska-Uherska). Maďarsko o tato území přišlo trianonskou mírovou smlouvou, což někteří Maďaři dodnes považují za křivdu. Orbánovy připomínky Velkého Maďarska v posledních letech opakovaně vyvolávaly napětí ve vztazích se sousedy.

Před koncem první světové války a pak znovu v letech druhé světové války byla součástí Uherska nynější ukrajinská Zakarpatská oblast, která v meziválečných letech byla jako Podkarpatská Rus součástí Československa. V letech druhé světové války byla k Maďarsku připojena i část jižního a východního Slovenska, včetně Košic.

Maďarské „divotvorné aktivity“

Na Orbánovu šálu zareagoval v komentáři i slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer, který v této souvislosti použil výrazy „hnus a humus“.

„Možná to není diplomatická mluva, ale 'az is számít azaért' (i to se počítá),“ dodal Káčer. Pokládá se za ministra „s pozitivním vztahem k uherskému dědictví a společným dějinám“, ale problém má se „způsobem chování vlády našeho souseda“ a „divotvornými aktivitami, které nemají obdobu v zemích Evropské unie“.

Káčer zdůraznil, že ve vzájemných vztazích nemá mít místo „iredenta a revizionismus“, protože „kam takové sentimenty a plány vedou, jsme viděli v roce 1939 a vidíme dnes v přímém přenosu na Ukrajině v podání ruské agrese“.